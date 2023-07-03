Вооруженные украинские боевики продолжают попытки прорваться к населенному пункту Приютное, что находится недалеко от Великой Новоселки на самом острие Времевского выступа.

Как сообщают российские соцсети и военкоры с места событий, при поддержке артиллерии штурмовые подразделения 31 омбр, 36 обрмп ВСУ попытались с линии Левадное - Ровнополь приблизиться к Приютному.

Бойцы 34 бригады ВС РФ встретили их шквалистым огнем. В настоящее время российская артиллерия наносит удары по посадкам впритык к селу, где окопались украинские боевики. Среди ВСУ есть многочисленные погибшие. Также сообщается, что некоторые боевики самовольно покидают поле боя.

Ранее ясновидящая Инна Мишина рассказала о своем последнем сне, в котором узнала дату окончания СВО. По словам экстрасенса, ей явился старец и заявил, что осталось 108 дней.