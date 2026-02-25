На связи с каждым: администрация Каширы пообщается с жителями на выездной встрече

Администрация Каширского городского округа продолжает практику прямого взаимодействия с населением, организуя очередной выездной прием в формате открытого диалога. Встреча, намеченная на 25 февраля, пройдет в поселке Большое Руново.

Площадкой для общения руководящего состава муниципалитета с гражданами станет местная школа. Такой формат позволяет жителям удаленных территорий оперативно решать насущные вопросы, не тратя время на поездки в центральные офисы ведомств.

В здании образовательного учреждения на улице Южной соберутся руководители профильных структурных подразделений и ведущие специалисты подведомственных служб. Участники встречи смогут лично озвучить свои жалобы, поделиться конструктивными предложениями по благоустройству или получить квалифицированную консультацию по актуальным темам ЖКХ, социальной поддержки и развития инфраструктуры.

Организаторы подчеркивают, что каждый голос важен для формирования векторов развития округа, а подобные визиты помогают власти увидеть реальную картину на местах.

Основная цель мероприятия — максимально сократить дистанцию между чиновниками и горожанами. На встрече можно будет обсудить совместные инициативы, которые в перспективе помогут улучшить качество жизни в поселке и округе в целом. Специалисты готовы детально проработать каждое обращение, будь то мелкая бытовая проблема или масштабный проект по реновации общественных пространств.

Прием начнется в 17:00 по адресу: г. Кашира, п. Большое Руново, ул. Южная, д. 8. Удобное вечернее время выбрано специально, чтобы обеспечить максимальное участие работающих граждан и дать возможность высказаться всем желающим.