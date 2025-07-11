Фото: [ День народного единства в парке имени Л.Н. Толстого в Химках/Медиасток.рф ]

В Красноярске разгорается скандал после праздника Сайри Лола («Праздник тюльпанов»), организованного городской администрацией. Жительница города пожаловалась на дискриминацию, передает со ссылкой на телеграм-канал «Колокол» интернет-издание «Ямал-Медиа».

Инцидент произошел 5 июля в одном из городских парков, где власти Красноярска организовали национальный таджикский праздник, подчеркивая многонациональность города. По словам автора жалобы, ее дочери за порцию плова выставили счет в 300 рублей, тогда как другим гостям, предположительно, мусульманам — раздавали еду бесплатно.

«Неужели русские на 23 Февраля гречку узбекам за деньги продают?.. Это ли не дискриминация?» — возмутилась красноярка.

Администрация пока не прокомментировала двойные стандарты в раздаче угощений.

Ранее сообщалось, что в ООН отреагировали на запрет русского языка в латвийских СМИ.