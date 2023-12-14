На теле советника президента Аргентины нашли необычные тату на русском языке

«Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж»: такая надпись красуется на руке советника аргентинского лидера. Он не скрывает, что вдохновлялся русскими криминальными тату. Идеи политик черпал в книге Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia, которую ему однажды подарили друзья, пишет Noticias.

«Особенностью Капуто является то, что его тело покрыто необычными русскими татуировками» - отмечают иностранные журналисты.

При этом многие русскоязычные пользователи, оценившие фото Капуто, заметили, что слово «блажь» написано без мягкого знака, что является ошибкой. Самого советника главы Аргентины это не смущает: наколки на его теле существуют уже не первый год, однако их заметили лишь сейчас. Капуто засветил рисунки и надписи во время инаугурации нового президента страны Хавьера Милея.