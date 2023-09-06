На территории детского сада в Луганске нашли гранату

Взрывоопасный предмет обнаружили во время работ в канализационном люке на территории дошкольного образовательного учреждения. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли гранату РГД-5 без запала, параллельно на месте работали сотрудники МЧС, детей и сотрудников эвакуировали из детского сада.

Как рассказали в военной комендатуре ЛНР, ведомство занимается определением виновных в происшествии лиц.