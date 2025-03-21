На территории детского сада в Шатуре по просьбе родителей заменят асфальт

Детский сад №30 — дошкольное отделение шатурской школы №1. Родители ребят, которые посещают детский сад, приходили на личный прием к главе округа с целью обсуждения различных вопросов. Один из запросов — ремонт дорожного покрытия. Родители рассказали, что в дождливую погоду у главного входа в сад постоянно образуется лужа. Кроме того, родители испытывали дискомфорт из-за старого каменистого асфальта. По их словам, особенно сложно катить коляски и идти с малышами в ясли. По итогам обращения были приняты решения.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«В этом году отремонтируем асфальт. Также на территории необходимо опилить сухие деревья, отремонтировать веранды, а неиспользуемые – оградить. У ворот надо уложить искусственную неровность, а на калитку установить домофон», — обозначил план работ Николай Николаевич.

Во время обхода здания были выявлены следы подтеков на потолке. Здание, в котором расположен детский сад, было построено более 30 лет назад. За время эксплуатации накопились следы износа. Здание требует внимания. Кровля — одна из главных проблем. В ближайшее время администрация проработает вопрос ее ремонта.