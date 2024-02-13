На территории Городского округа Пушкинский состоялось торжественное открытие спортивного проекта «Вызов первых»

Соревнования проходят в несколько этапов. Первый тур позади. Впереди ребятам предстоит пройти еще несколько этапов, по итогу которых будут названы имена победителей. Их определят по количеству заработанных баллов.

Тем командам, кто наберет наибольшее количество очков, будет позволено выступить на региональном уровне.

В спортивном проекте принимают участие школьники разных возрастных категорий, которые расформированы по группам. 10 февраля свои умения продемонстрировали представители пяти образовательных комплексов. Участники команд соревновались в различных дисциплинах: тэг-регби, планка, прыжки в длину, челночный бег. У ребят была также возможность показать, кто лучше всех может прыгать через скакалку, играть в классики и вышибалы.

На странице в социальной сети «Движение Первых|Пушкинский» опубликованы фото, сделанные в день мероприятия. Судя по счастливым лицам участников, можно сделать вывод, что ребята получали огромное удовольствие от всего, что происходило.