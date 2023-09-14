На территории кемеровской школы завелись собаки, которые бросаются на учеников

Как пишет издание «Vse42.ru» , жительница областного центра Кузбасса решила пожаловаться на это, опубликовав пост со своим недовольством на местной цифровой платформе.

Стало известно, что на территории одной из кемеровских школ завелись беспризорные и бездомные собаки. Агрессивные животные поселились там и кидаются на детей, если верить жалобе местной жительницы. Это представляет огромную опасность не только для учащихся, но и обычных прохожих.

Как отметила женщина, по поселку бегают примерно шесть собак, которые так же бросаются на людей. Свою жалобу она решила придать огласке, выложив пост на цифровой платформе Кузбасса. Судя по ответу администратора, сообщение приняли в работу. Ее результаты стоит ожидать в течение четырнадцати рабочих дней.