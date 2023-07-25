На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение из-за сильнейшей жары

Синоптики сообщил, что аномальные температуры ожидаются на Кубани послезавтра, 27 июля.

«Подобные температуры воздуха расцениваются как опасные явления, так как они могут представлять угрозу жизни или здоровья, а также наносить материальный ущерб», - так обосновал предупреждение Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Его слова привело ТАСС. В то же время по Черноморскому побережью температура будет несколько ниже, чем в остальном регионе. Она не будет достигать порога в 37 градусов, который и является значением, за которым жара становится природным бедствием.