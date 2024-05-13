На территории подмосковного ЖК «Десятка» возводят последний дом

Девелопер Группа «Эталон» завершил устройство монолитного железобетонного каркаса корпуса № 7 в составе жилого комплекса «Десятка» Раменского городского округа. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Примечательно, что в четырехсекционном здании высотой от 15 до 17 этажей запроектировано более четырехсот семидесяти квартиры с различными планировками. На первом этаже разместятся объекты коммерческой инфраструктуры. Рядом с домом расположена многоуровневая наземная крытая парковка на 400 машиномест.

Отмечается, что новому корпусу присвоен высокий класс энергоэффективности «А+». Монолитная технология строительства с навесным вентилируемым фасадом обеспечит дом надежной защитой, которая позволит поддерживать в квартирах комфортную температуру и экономить энергоресурсы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал приоритетом внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизни Подмосковья.