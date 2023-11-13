На территории Пушкинской больницы в Ивантеевке провели опиловку деревьев

На территории стационара № 2 Пушкинской больницы им. проф. Розанова В.Н. в Ивантеевке прошел масштабный субботник. Сотрудники городского хозяйства провели опиловку деревьев и кустарников, собрали опавшую листву и мусор. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава округа Максим Красноцветов.

Он побывал в медучреждении и проверил ход проводимых работ. Также глава округа посетил вертолетную площадку, отметив, что вопрос по ее благоустройству будет прорабатываться в рамках проекта «Здоровое будущее» Единой России.