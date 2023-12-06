На территории Самарской области стартовала операция «Нелегальный мигрант»

Всех приезжих в регионе проверяют на законность проживания на территории России. Особое внимание уделяется местам компактного массового проживания иностранных подданных.

Данная операция названа профилактической, поскольку проводится в целях предотвращения нарушений законов. Помимо мест проживания, полиция и другие службы проверят торговые точки, в деятельности которых задействованы приезжие из стран ближнего зарубежья.

«Сотрудники полиции проверят объекты строительства и торговли, особое внимание будет уделено местам компактного проживания иностранных граждан», - заявил по этому поводу полковник полиции Денис Сафаров, глава управления по вопросам миграции.

Его слова привели РИА Новости. Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскритиковал ситуацию с мигрантами в Самарской области. Это было сделано после массовых жалоб местных жителей.