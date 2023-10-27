На территории Талдомского округа ведется реконструкция железнодорожной инфраструктуры

Новостью поделились в региональном Министерстве транспорта.

Сейчас активные работы идут около станций Власово и Лебзино. Планируется, что после завершения второго этапа реконструкции будет установлен второй основной путь от Дмитрова до Вербилок.

Помимо этого, по проекту обновят и станции для комфорта и безопасности пассажиров: будут установлены погодные модули, одноуровневые переходы, световая и звуковая сигнализации.

Напомним, что ранее глава Талдома Юрий Крупенин дал поручение рабочей группе осмотреть участок, где ведется реконструкция. Также на данный момент сотрудники подрядной организации готовят основания к монтированию новой платформы «Власово», строительство которой завершат к концу года.