На территории Талдомского округа ведется реконструкция железнодорожной инфраструктуры
Фото: [пресс-служба администрации г.о Талдом]
На однопутном участке железнодорожного направления Дмитров — Савелово проводится реконструкция путевой инфраструктуры, которая позволит увеличить пропускную способность линии.
Новостью поделились в региональном Министерстве транспорта.
Сейчас активные работы идут около станций Власово и Лебзино. Планируется, что после завершения второго этапа реконструкции будет установлен второй основной путь от Дмитрова до Вербилок.
Помимо этого, по проекту обновят и станции для комфорта и безопасности пассажиров: будут установлены погодные модули, одноуровневые переходы, световая и звуковая сигнализации.
Напомним, что ранее глава Талдома Юрий Крупенин дал поручение рабочей группе осмотреть участок, где ведется реконструкция. Также на данный момент сотрудники подрядной организации готовят основания к монтированию новой платформы «Власово», строительство которой завершат к концу года.