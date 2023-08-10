На территории военной базы США в Сирии прогремел сильный взрыв

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке страны.

По словам очевидцев, взрыв прогремел в домах на территории нефтяного месторождения Эль-Джабса. Его американские военные используют как свою военную базу. В настоящее время на месте происшествия видно сильное задымление.

«На территории базы поднимается пламя», - сообщает собеседник агентства.

Напомним, в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка американские военные контролируют ряд нефтеносных месторождений незаконно. Официальный Дамаск неоднократно призывал Вашингтон незамедлительно вывести свои незаконные военные формирования.