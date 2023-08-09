На территории воинской части в Ставропольском крае произошел пожар

Вечером 9 августа в Ставропольском крае произошел пожар на территории воинской части. Подробности рассказал в своем официальном канале глава округа Андрей Зайцев.

Известно, что возгорание произошло в Георгиевске, где на улице Лермонтова располагается воинская часть. Глава округа рассказал, что загорелся вещевой склад, площадь пожара на данный момент составляет 300 квадратных метров.

На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы самой воинской части, также на место направлена техника Георгиевской и Горячеводской пожарных служб.