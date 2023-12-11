«На то есть причины»: психолог раскрыла, почему Кудрявцева матом обругала тех, кто звонил ей из-за болезни

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала эмоциональное сообщение в социальных сетях. Она жалуется на большое число звонков в момент, когда ей хочется побыть в тишине и спокойствии после перенесенной пневмонии.

В сообщении Кудрявцевой много в том числе нецензурной брани. Психолог Олеся Пономарева рассказала, в каком психологическом состоянии находится телеведущая.

«По данным высказываниям однозначно понятно, что человек в сильном стрессе. На то есть причины: плохое самочувствие и страх за свое здоровье», — пояснила Пономарева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению специалиста, ведущая столкнулась с психоэмоциональным напряжением. Из-за этого ее сообщения могут выглядеть агрессивно.

«Агрессия — это проявление реакции «бей и беги». Нападать во взвинченном состоянии для нас естественно. Таким образом мы завершаем цикл стресса разрядкой», — отметила собеседница.

По словам Пономаревой, болея, человек чувствует себя уязвимым, поэтому склонен защищаться — иногда чересчур активно.

«Ее пост нельзя рассматривать как свидетельство психологического расстройства. Тем более, что до этого она не проявляла подобной несдержанности. Скорее всего, это результат дистресса», — заключила психолог.

Ранее мы писали о том, когда Кудрявцева пойдет на поправку.