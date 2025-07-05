На торгпредство РФ в Швеции совершено нападение с беспилотника

В очередной раз было совершено нападение на торговое представительство России в Швеции. Об этом стало известно из сообщения посольства Российской Федерации в Стокгольме, которое было опубликовано в Телеграм-канале дипломатического представительства. Также были предоставлены фотографии, подтверждающие факт нападения.

Примерно в 3:30 в субботу, 5 июля, на здание с беспилотного летательного аппарата был сброшен контейнер с красящим веществом.

В сообщении от 26 мая дипломатическая миссия информировала о том, что с мая 2024 года она уже 11 раз становилась объектом нападения беспилотных летательных аппаратов, несущих ёмкости с краской. Последнее подобное нападение было зафиксировано 17 июня.

«Неоднократно обращались к шведской полиции и в МИД Швеции с призывами пресечь такие атаки.<…> Результатов, как видим, по-прежнему нет», — сказано в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули, что акты агрессии в отношении него и Торгового представительства Российской Федерации продолжаются уже более двенадцати месяцев.