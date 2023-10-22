На трассе «М-5» под Челябинском из-за гололеда водители сходят с ума в 40-километровой пробке

В Челябинской области испортившаяся вконец погода сделала, по сути, невозможным спокойный и беспрепятственный проезд на федеральной трассе «М-5» Урал в обе стороны. Причиной тому сильный гололед и пурга.

Как сообщают водители в местных пабликах в сети, автомобильный затор растянулся от Сатки до Юрюзани. Между указанными населенными пунктами порядка 40 километров. Кроме того, сильно затруднено движение около Златоуста и Усть-Катава.

«Бакал. Пробки с обеих сторон на подъем в гору. <…> Фуры встают <…> участок дороги после Юрюзани», — пишут пользователи в группе «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно данным приложения «Яндекс. Карты», в настоящее время пробка на трассе М-5 «Урал» продолжает увеличиваться.