На трассе М-5 в Челябинской области образовалась 80-километровая пробка

На федеральной трассе М-5 образовалась пробка длиной около 80 км, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Отмечается, что затруднения в движении наблюдаются в горнозаводской зоне, особенно на участке от Усть-Катава до границы с Башкирией. Местные СМИ пишут, что этот затор стал рекордно длинным за последние 14 лет.

Главной причиной возникновения пробки стали ремонтные работы на дороге. Дорожники проводят работы по засыпке ям, что значительно замедляет поток автомобилей.

В нескольких местах было введено реверсивное движение, чтобы облегчить движение по федеральной трассе, однако это решение не помогает грузовым автомобилям из-за их габаритов.

По информации ФКУ, апрель 2025 года стал особенно загруженным для дорожной инфраструктуры региона. В Челябинской области на федеральной трассе интенсивность транспортного потока превышает расчетные показатели в 8-9 раз. По трассе М-5 ежедневно проезжают от 30 до 35 тыс. автомобилей.

По информации телеграм-канала Readovka, водители стоят в заторе уже сутки, многие из них вынуждены ночевать на обочинах. Отмечается, что автомобилисты начали помогать друг другу, делясь водой, едой и топливом.

В местном чате один из водителей сообщил, что везет «груз 200», в связи с чем дальнобойщики и водители больших грузовиков обоюдно приняли решение пропустить машину с таким грузом.

Как отмечает телеграм-канал, некоторые водители пытаются объехать пробку по лесным дорогам или по обочинам, но из-за крупных ям сделать это удается не всем.

В связи со сложившейся ситуацией Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) и дорожные службы настоятельно рекомендуют водителям заранее планировать свои маршруты, учитывая возможные задержки. Проезда по проблемным участкам стоит избегать, если это возможно, и следить за обновлениями о состоянии дороги в реальном времени.

Ранее в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали об обстановке на дорогах региона.