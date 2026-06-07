На трассе под Минеральными Водами произошла авария с погибшими

Смертельная авария произошла в Минераловодском округе Ставропольского края. В результате ДТП погибли четыре человека, еще один получил травмы, пишет ТАСС.

Смертельная авария произошла в Минераловодском округе

В Ставропольском крае проводится проверка по факту крупного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло днем 7 июня на автодороге Минеральные Воды — Александровское.

По предварительной информации, авария привела к гибели четырех человек. Еще один участник ДТП получил травмы различной степени тяжести.

Прокуратура организовала проверку

После получения информации о происшествии прокуратура Ставропольского края начала проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Специалистам предстоит выяснить причины аварии, а также дать оценку соблюдению требований безопасности дорожного движения.

Обстоятельства ДТП уточняются

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Информация о состоянии пострадавшего и деталях аварии уточняется.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.