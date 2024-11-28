На Центральной площади Красноармейска появилась новогодняя елка

В Красноармейске активно идет подготовка к новогодним праздникам. С каждым днем в городе появляется все больше праздничных инсталляций и скульптур, которые создают атмосферу волшебства. На месте уже установили оленей, Щелкунчика и светящуюся узорчатую арку. Теперь на площади появилась и елка с размашистыми ветвями.

Как рассказала уполномоченный главы округа Пушкинский Ольга Алексеева, хвойное дерево привезли из Сергиево-Посадского лесопитомника. Сотрудники городского хозяйства и спецтехника ловко поставили елку на постамент, закрепили ее и привели в порядок для будущих украшений.

Официальное открытие уже нарядной елки проведут 1 декабря. Тогда же стартуют первые мероприятия по губернаторской программе «Зима в Подмосковье», которая стала традиционной для области и ее муниципалитетов.