На Украине депутата отправили на пять лет в тюрьму за восхищение Путиным
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Депутат городского совета украинского города Черкассы ближайшую пятилетку проведет в колонии строгого режима по решению суда. Как проинформировали в пресс-службе офиса генпрокурора Украины, народный избранник провинился в том, что в одном из бесед с родственниками признался, он всецело поддерживает проводимую Россией СВО.
Кроме того, украинский законодатель высоко оценивал работу ВС РФ, а также восхищался проводимой президентом России Владимиром Путиным политикой.
«Осужденный давал очень военнослужащих и желал России победить Украину. Народного избранника осудили по статье об оправдании действий России», -сообщается в аккаунте офиса в соцсетях.
Отмечается, что ранее осужденный являлся членом запрещенной на территории Украины партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.