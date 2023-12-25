На Украине депутата отправили на пять лет в тюрьму за восхищение Путиным

Депутат городского совета украинского города Черкассы ближайшую пятилетку проведет в колонии строгого режима по решению суда. Как проинформировали в пресс-службе офиса генпрокурора Украины, народный избранник провинился в том, что в одном из бесед с родственниками признался, он всецело поддерживает проводимую Россией СВО.