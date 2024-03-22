На Украине директора оборонного предприятия поймали на взятке в 600 тысяч долларов

Бывшего директора госпредприятия Минобороны Украины задержали при получении взятки в размере $600 тысяч, сообщили в полиции страны.

За крупную взятку директор предприятия должен был передать права на застройку земельного участка, принадлежащего Минобороны и заключить договор о строительстве жилого комплекса, глава Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

Он отметил, что эта сумма эквивалентна бюджету развития в Черкассах или стоимости 850 дронов.

По данным издания «Страна.ua», речь идет о бывшем директоре «Укрконверсбуд» Александре Илюхе.

Коррупционные скандалы на Украине стали нормой. Сообщалось, что Пентагон запустил сайт для отслеживания поставляемого Киеву вооружения. Ранее отмечались случаи, когда американское оружие через Украину оказывалось в руках экстремистских организаций.