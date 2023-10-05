На Украине хотят отказаться от понятия «инвалидность»

Власти Украины хотят отказаться от термина «инвалидность» в угоду понятию «оценка потери функциональности». В Киеве такую инициативу объясняют желанием отказа от «постсоветской модели». Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» .

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко в своих социальных сетях заявил, что в стране сейчас проблема, потому что все гонятся за инвалидностью из-за льгот и денег. Ляшко считает, что украинское правительство дает людям то, что есть, не спрашивая, чего они хотят. По его мнению, данная модель является «постсоветской».

Как сообщило издание, с новым подходом, украинское правительство планирует начать использовать понятие «оценка потери функциональности» с наступления 2025 года.