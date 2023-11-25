В беседе с журналистом, член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк заявила, что общество в данный момент пытается исключить все жесты, в которых может быть виден намек на «русскость».

Замглавы того же общества Татьяна Кривко сообщила журналисту о том, что ведутся частые споры по поводу замены жеста благодарности на русском. По ее словам, его хотят заменить на международный жест по той причине, что «украинцы не должны ни перед кем кланяться». Русский жест Кривко считает похожим на поклон.

Несмотря на это, украинская власть не обращает должного внимания на трудности, с которыми сталкиваются жители страны, испытывающие проблемы со слухом. Замглавы пожаловалась на то, что офис президента страны Владимира Зеленского не транслирует сурдоперевод во время его речей и выступлений.