Виктор Балога, являясь обозревателем украинского издания «Главком», выразил свои опасения по этому поводу, о чем также пишет URA.RU .

По его словам, страны Запада уже начали постепенно менять свое отношение к конфликту между Россией и Украиной. И изменения направлены вовсе не в сторону Киева. Битва за мнения людей ведет к поражению. А проигрыш спровоцирует потерю поддержки как со стороны действующей, так и со стороны новой власти на Западе.

Балога решил напомнить о том, что выборы пройдут во многих странах, которые сейчас поддерживают Украину. Поэтому Киев должен не забывать об этом и иметь ввиду, когда собирается публично отчитывать то или иное государство. Обозреватель также обеспокоен и тем, что страна «не вывезет» без чужой помощи.