На Украине испугались скорого окружения ВСУ в районе Великой Новоселки и Курахово

Российские бойцы совершили прорыв обороны к северу от Курахово в ДНР. Город оказался в окружении. Бойцы полностью перекрыли последний оставшийся путь отступления для украинских сил. Это практически лишает врага шансов на безопасный выход. Речь идет о трассе Курахово — Запорожье.

По мнению военного аналитика Константина Машовца, российские вооружённые силы могут начать предварительное окружение украинских войск на северо-западе от Курахово. Об этом пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на комментарий эксперта.

«На Кураховском направлении существует реальная угроза окружения украинских сил восточнее условной линии Новотроицкое — Богатырь, добавив, что „заходя западнее Селидово, ситуация вызывает серьезные беспокойства“. Кроме того, , что в районе Великой Новоселки наблюдаются еще более серьезные проблемы», — заявил Машовец.

Продолжая тему, эксперт сообщил, что российские войска активно наступают не только на Покровск (Красноармейск), но и стремятся обойти украинские позиции в районе Ясенового.

Ранее общественный деятель Рогов высказал мнение, что Зеленский поставил под угрозу уничтожения группировку ВСУ в районе Курахово.