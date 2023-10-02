На Украине мэр Сум с подельником погорели на получении крупной взятки и задержаны полицией

Мэр украинского города Сумы, а вместе с ним глава городского департамента инфраструктуры взяты под стражу при получении взятки в размере 1,4 млн гривен (около 38 тысяч долларов).

Как проинформировали в Службе безопасности Украины, оба чиновника требовали указанную наличность с одного их коммерческих предприятий по вывозу мусора, фактически обложив данью. В противном случае угрожали ставить предпринимателям палки в колеса.

Фото: [ пресс-служба СБУ ]

«Разоблачили на коррупции городского голову города Сумы и директора департамента инфраструктуры города. Чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе», - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте ведомства.

В настоящее время оба фигуранта уголовного дела находятся в СИЗО. Им избрана мера содержания под стражей на время следствия.