Украинец Сергей Огинский, попавший в плен в Курской области, в беседе с РИА Новости признался, что был насильно мобилизован так называемыми людоловами в украинском Тернополе, хотя продолжал состоять на учете в психдиспансере.

Мало того, как рассказал журналистам украинец, он имел сразу несколько судимостей за преступления против личности. Со слов украинца, всё произошло рано утром, когда он шел на работу. Мужчину остановили посреди улицы и практически насильно запихнули в фургон.

«Шел рано на работу, в 7 утра. И они остановили меня и сказали, что вот, вышел закон, что можно брать судимых, проедемте с нами. Приехал с ними, пришла медкомиссия, и сказали, что, мол, ты поедешь с нами на полигон… Сказали, что уже останусь там на месяц… Я им говорил… я, мол, и в психушке был, и много у меня судимостей. Они говорят: „Да, да, мы разберемся“… Так никто ж не разбирается», — рассказал пленный.

На вопрос о том, какой диагноз был поставлен ему в психдиспансере, украинец ответил, что был признан медиками склонным к самоубийству.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала список из сотен украинских военнопленных, которых не хочет забирать киевский режим. Туда входят 630 человек, которые попали в плен во время боевых действий и, видимо, пока не нужны своей стране.