Российский омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала в своем официальном телеграм-канале список из сотен украинских военнопленных, которых не хочет забирать киевский режим.

Стало известно, что в этот список входит, по меньшей мере, 630 человек, которые попали в плен во время боевых действий и, видимо, пока не нужны своей стране. Уполномоченный по правам человека в РФ выразила надежду, что эти люди будут включены в следующий обмен военнопленными.

Только, согласно сведениям Москальковой, украинская сторона затягивает обмен военнопленными уже продолжительное время. Семьи военнослужащих продолжают ждать своих родных домой, но Киев по неизвестным причинам не соглашается забирать военнопленных, которые находятся на территории России уже больше года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Забайкалье был арестован террорист, который работал на украинские спецслужбы.