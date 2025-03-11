Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект об установке в Киеве памятника первому президенту США Джорджу Вашингтону. Об этом в своем телеграм-канале сообщает издание «Страна.ua».

С идеей увековечить память о первом главе США выступили депутаты от фракции «Слуга народa», заместитель председателя фракции Евгения Кравчук и внефракционный депутат Николай Тищенко. Они и разработали законопроект.

Документ внесен на рассмотрение в Раду.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что киевские власти намеренно затягивают мирный процесс, чтобы успеть разграбить страну перед бегством.