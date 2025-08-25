На Украине мужчина скончался спустя три дня после мобилизации

Украинский гражданин Виталий Сахарук скончался от острой сердечной недостаточности спустя три дня после того, как был принудительно мобилизован. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.

По имеющимся сведениям, мужчину задержали 21 августа и доставили в Сарненский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), где он находился под стражей. Спустя трое суток родственникам сообщили о его смерти. Как утверждают в военкомате, смерть наступила по естественным причинам после того, как Сахарук был признан годным к военной службе по заключению медкомиссии. При этом представители органов заявили об отсутствии признаков насильственной смерти.

Однако, как отмечает источник, медицинские работники, подписывавшие заключение о пригодности, не получили возможности дать комментарии относительно того, как такое решение могло быть вынесено.

