На Украине назвали количество пенсионеров, живущих за чертой бедности

Более 80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности, которая составляет 7092 гривны ($170) в месяц. Такие данные обнародовал глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

При этом, подчеркнул он, реальные выплаты большинству стариков не дотягивают даже до 5 тыс. гривен ($120 долларов).

«У нас 10,3 млн пенсионеров... реальная средняя пенсия на Украине — меньше 5 тыс. гривен (около $120 долларов) у примерно 8,5 млн людей. Значит 8,5 млн пенсионеров проживает за чертой бедности, на грани биологического выживания», — сообщил Попенко.

В июне депутат Верховной рады Украины Нина Южанина заявляла, что в стране за чертой бедности проживают 36,2% граждан пенсионного возраста. В своих оценках она использовала так называемый «международный стандарт бедности», установленный на тот момент на уровне 93$.

Чуть более скромные оценки приводила глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович. По ее словам, прожиточный минимум на Украине продолжает сохранять значение на уровне 3028 гривен ($72).

Данные украинской социальной платформы «Опендатабот» подтверждают катастрофическое положение стариков в стране — каждый третий украинский пенсионер получает всего 3340 гривен ($80), что вдвое меньше средней пенсии по стране.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины утвердила увеличение военных расходов на 412 млрд гривен в 2025 году.