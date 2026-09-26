Bugatti за миллионы сломался из-за шланга: ремонт оказался дешевле ужина

ЗР: Bugatti Veyron за 1,67 млн долларов восстановили почти за бесценок

Общество

Блогер Армстронг приобрел уникальный Bugatti Veyron, доработанный компанией Oakley Design. Автомобиль получил карбоновый кузов и форсированный двигатель мощностью 1 200 л. с. Стоимость гиперкара на момент покупки составляла 1,67 млн долларов, пишет ЗР.

При этом состояние машины оказалось далеким от идеального. Veyron плохо запускался, а коробка передач не переключала передачи. Несмотря на это, новый владелец решил приобрести автомобиль, поскольку заранее знал о характере неисправностей.

Проблема с запуском двигателя была связана с топливным шлангом. По словам блогера, причиной его повреждения стало использование бензина с высоким содержанием этанола. Компания, которая доставляла автомобиль в Великобританию, ознакомилась с предыдущими материалами Армстронга и заменила неисправную деталь еще до передачи машины владельцу.

Однако установленный шланг закрепили неподходящими хомутами. В результате Армстронгу пришлось самостоятельно заменить крепления.

Еще одной неисправностью оказался выключатель зажигания. Чтобы получить к нему доступ, владелец разобрал значительную часть передней панели автомобиля. Заодно он изменил проводку питания индикатора подушки безопасности.

Общие затраты на восстановительные работы составили 74 доллара. После устранения неисправностей стоимость уникального Veyron, по оценке владельца, выросла до 2,8 млн долларов.

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