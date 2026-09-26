Завод Ikon Tyres во Всеволожске выпустил 200-миллионную шину за свою историю

Первую отметку в 100 млн произведенных шин предприятие преодолело в октябре 2017 года. Весной 2026 года на заводе изготовили 20-миллионную шину уже под брендом Ikon. Производственный юбилей в 200 млн пришелся на день рождения предприятия.

В 2023 году компания сменила название и провела ребрендинг. Премиальные шины получили обозначение Ikon Autograph, а модели среднего ценового сегмента — Ikon Character. При этом производственные процессы и рецептуры, по данным компании, сохранились, как и система контроля качества.

Ассортимент предприятие расширяет за счет собственного подразделения по разработке продукции. В 2025 году Ikon Tyres представила две разработанные компанией зимние модели — шипованную Ikon Autograph Ice 10 и фрикционную Ikon Autograph Snow 5. Именно последняя стала юбилейной шиной.

Размерность 285/60 R18 относится к шинам для автомобилей с 18-дюймовыми колесами. В компании отмечают рост спроса на такие типоразмеры на фоне изменения российского автопарка и увеличения числа автомобилей с колесами большого диаметра.

По словам генерального директора Ikon Tyres Андрея Пантюхова, выпуск 200 млн шин стал результатом выбранной компанией продуктовой стратегии.

По итогам 2025 года, на которые ссылается компания, российский шинный рынок сократился на 9%. При этом доля Ikon Tyres в премиальном и среднеценовом сегментах A и B достигла 35%.