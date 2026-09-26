Новый VGV U70 Plus получил российский ценник: от 2,47 млн рублей

Китайская марка VGV определилась с ориентировочными ценами на обновленный кроссовер U70 Plus для российского рынка. Автомобиль предложат в двух комплектациях стоимостью 2,47 млн и 2,58 млн руб., пишет ЗР.

В компании уточняют, что указанные суммы рассчитаны для ввоза автомобиля физическим лицом для личного пользования по текущему курсу Центрального банка. В стоимость уже включено таможенное оформление.

На сайте марки начало продаж обозначено на сентябрь 2026 года. При этом пока неясно, будет ли VGV U70 Plus доступен в обычных дилерских центрах или автомобили будут поставляться по предварительному заказу. На момент публикации представители компании не ответили на соответствующий запрос.

Обновленный U70 Plus представляет собой доработанную версию модели, которая уже продается в России. Производитель заявляет об изменениях в ходовой части и улучшенной шумоизоляции.

Кроссовер оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 146 л. с. Максимальный крутящий момент составляет 270 Н·м. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Максимальная скорость автомобиля достигает 185 км/ч.

В базовую комплектацию входят подогрев передних сидений, кондиционер, тканевая отделка салона, круиз-контроль и камера заднего вида. Более дорогая версия дополнительно получает панорамную крышу, камеры кругового обзора и подогрев всех сидений.

Бренд VGV вышел на российский рынок осенью 2024 года. Сейчас его модельный ряд в стране представлен кроссоверами U70 Pro и U75 Plus.