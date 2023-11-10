На Украине осталось только два миллиардера

Количество украинцев с состоянием более миллиарда долларов сократилось за 2023 год с 9 до 2. Богатейшим человеком на Украине по итогам года стал глава СКМ Ринат Ахметов. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на список, опубликованный изданием New Voice.

Авторы отметили, что ситуация, когда на территории страны осталось всего 2 человека с состоянием на более чем миллиард долларов, повторилась впервые за 17 лет. Уточняется также, что состояние самого богатого человека в стране уменьшилось на 43% по сравнению с прошлым годом.

Ниже по списку расположился Виктор Пинчук с состоянием в $1,7 миллиардов, которое также снизилось более чем на треть. Третье место разделили Петр и Алексей Порошенко с состоянием менее миллиарда ($954 миллиона).

Сообщается, что условными миллиардерами являются два учредителя Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко, состояние которых более $1,5 миллиарда на двоих.

В 2023 году New Voice представило список из лишь 30 человек, вместо 100.