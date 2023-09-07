На Украине планируют ввести электронный военный билет

Новый глава украинского Минобороны Рустем Умеров сообщил о планах по введению электронного военного билета и цифровизации деятельности военно-врачебных комиссий на территории Украины. Об этом сообщила «Лига.net» в своих социальных сетях.

Он заявил, что сложившийся в обществе образ комиссий стоит оставить в прошлом. Умеров считает, что их деятельность пора цифровизировать и запустить общий реестр призывников, который по его мнению, поможет государству избавиться от коррупции.

Резников также поделился мнением о том, что цифровизации должно быть подвержено все, что возможно цифровизировать. Среди его предложений, в том числе и электронные военные билеты, цифровизация деятельности комиссий и электронный журнал.