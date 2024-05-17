На Украине подписан закон о мобилизации преступников

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, которые уже отбывают свое наказание в колониях. Об этом в пятницу, 17 мая, пишет РИА Новости , ссылаясь на данные сайта Верховной рады.

Изменения в карточку законопроекта на сайте были внесены в текущую пятницу. Согласно новым данным, те лица, которые отбывают наказание в колониях, теперь будут мобилизованы для участия в обороне страны и защите ее территориальной целостности.

Этот документ опубликован на официальном сайте за подписью украинского лидера Владимира Зеленского. Напомним, что с 18 мая на Украине усиливается мобилизация. Согласно новым вводным, все военнообязанные должны будут в течение двух месяцев после вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.