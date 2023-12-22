На Украине подвергли критике принятый законопроект о легализации марихуаны

Верховная Рада приняла закон о разрешении использования марихуаны в медицинских целях. Теперь ее можно будет приобрести по рецепту.

Данный закон был принят вчера, 21 декабря. За него проголосовали 248 депутатов. Парламентарий Алексей Кучеренко очень негативно отозвался о данном шаге. Он напомнил, что изначально законопроект создавался для облегчения страданий раненых военных. В то же время сейчас, по данным врачей, от стрессов страдает порядка 10 миллионов украинцев.

«Как эта страна «больных» врага собирается побеждать?» - возмутился он в одной из социальных сетей.

По новому закону марихуана будет продаваться только по электронным рецептам от врачей. Право на ее выращивание получат юридические лица, которые должны обеспечить видеоконтроль и дать полиции доступ к нему. Вдобавок, на право выращивать марихуану будут выдавать специальные лицензии.