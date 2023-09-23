На Украине пожаловались на новое бедствие

Женщины-фармацевты спешно увольняются и бегут с Украины в огромных количествах на фоне требования о постановке на воинский учет. Соответствующее заявление сделала глава ассоциации «ФармРада» Елена Прудникова в беседе с «Страна.ua». Об этом сообщило издание РИА Новости .

Она рассказала, что за последние полмесяца на Украине в спешке уволились тысячи работников, что вызвало у владельцев аптечного бизнеса сильную панику. Все фармацевты спешно увольняются и уезжают из страны, а кто останется работать в украинских аптеках – открытый вопрос, сообщила Прудникова.

Она рассказала, что фармацевты стали уходить с рабочих мест в начале месяца. По ее словам, многие из них уже либо сидят «на чемоданах», либо успели уехать.

В начале месяца было объявлено, что все женщины-медики и фармацевты Украины обязаны встать на воинский учет с 1 октября.