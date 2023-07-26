На Украине представили железнодорожный билет без единого слова на русском языке

Новый проездной документ опубликовала в своем аккаунте в соцсетях компания-регулятор «Украинские железные дороги».

В частности, новый дизайн нового украинского электронного международного билета полностью исключает любые надписи на русском языке. Украинский язык дублируется строго на английском.

«Вот новый международный билет "Украинских железных дорог", который сейчас на согласовании у наших международных партнеров... На украинском и английском», - говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО.