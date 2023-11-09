На Украине призвали ввести сухой закон для военных

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обратилась к военному руководству Украины с призывом ввести сухой закон для командиров ВСУ.

Она отметила, что речь идет не о формальном запрете. Просто военное руководство личным примером должно показать отношение к употреблению алкоголя в условиях военных действий.

Депутат не пояснила причину такого обращения. СМИ предполагают, что таковой могла смерть помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова, который подорвался на гранате, полученной в подарок в одной коробке с бутылкой виски.

Ранее российский танкист с позывным Джокер рассказал РИА Новости о повальном пьянстве в рядах украинской теробороны.