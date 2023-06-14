На Украине снесли семь памятников героям Великой Отечественной войны

В западной части Украины за сутки уничтожили семь памятников героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА Новости .

Снос стел, постаментов и памятников, посвященных истории советских времен, начался еще в 2015 году и продолжается до сих пор. Сегодня два памятника обрушили в Львовской области. Отмечается, что такими темпами к концу лета в регионе будет снесено больше 200 памятников героям войны. В Ивано-Франковской области сегодня уничтожили памятник солдату, снесли стелу с советскими воинами и изменили надписи еще на нескольких памятниках. Еще два памятника снесли возле Ивано-Франковска и Тернопольской области.

Ранее Лавров отмечал, что осквернение памятников героям-освободителям, советским солдатам и Красной армии является частью давней политики Украины по дерусификации.