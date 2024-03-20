Украинские власти переименовали село и город в Одесской области

Село Надеждовка и город Южный в Одесской области стали называться по-новому. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко на личном канале.

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти принял решение о переименовании некоторых населенных пунктов. Алексей Гончаренко сообщает, что с. Надеждовка теперь будет именоваться Шампанью.

В то же время украинские СМИ сообщили о городе, который тоже получил новое название. Речь про г.Южный в той же области. Теперь он будет называться Порт-Аненталь.

На Украине не отрицают, что названия связаны с историческим прошлым. В случае с Порт-Аненталью вспомнили время жизни немецких колонистов, которые располагались рядом с уже современным городом.

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