На Украине сообщили, что экс-министр обороны Резников эмигрировал в США

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что Алексей Резников после увольнения с поста министра обороны перебрался в США, «неприлично богатый и счастливый».

«Украинские солдаты замерзают на линии фронта. Зимнее обмундирование для ВСУ исчезло вместе с уже экс-министром обороны Резниковым», – написал Кива в соцсетях.

Ссылаясь на источник в офисе президента, Кива сообщил, что Резников переехал в США, где у него есть вилла и где давно живет его семья.

Резников был отправлен в отставку на фоне ряда коррупционных скандалов, связанных с Минобороны. Сообщалось, что ведомство закупает для армии продукты, обмундирование и снаряжение по завышенным ценам.

Уходя со своего поста, Резников заявил, что один день боевых действий обходится Украине в $100 млн.