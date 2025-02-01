Так называемая всемирная интернет-энциклопедия Википедия, вернее ее авторы-модераторы, удалили ранее опубликованный материал о том, как украинские военные массово убивали мирных жителей в Русском Поречном, что находится в Курской области.

В энциклопедии появилась статья, озаглавленная «Трагедия в Русском Поречном».

Как пишет «Лента.Ру», статья была удалена «17-летним модератором из Украины, который проживает в Австралии». В архиве Wayback Machine сохранилась копия этой статьи.

«К сожалению, эта страница была удалена в течение последних 24 часов», — цитирует издание сообщение, которое появляется вместо опубликованной статьи.



Ранее уже сообщалось, что украинский военный, попавший в плен, признался в зверствах ВСУ в селе Русское Поречное. Им и его четырьмя сослуживцами было убито трое женщин и 11 мужчин. Преступники также сначала изнасиловали, а потом убили еще восемь женщин. Личности всех злоумышленников уже установлены.

Также мы писали, что убитых жителей курского села Русское Поречное чудовищно пытали перед смертью.