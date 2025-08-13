Украинские уклонисты попались на необычном способе побега
Пограничники перехватили украинских беглецов на границе с Румынией
Фото: [pxhere.com]
Украинские пограничники задержали группу уклонистов, пытавшихся пересечь границу нестандартным способом. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник.
На границе с Румынией задержали группу украинцев, пытавшихся выехать из страны, спрятавшись в гидравлических цилиндрах грузовика. Пограничники осмотрели фуру с фонариками, а когда водитель поднял кузов, то они увидели ноги прятавшихся мужчин.
По данным источника, перевозкой занимались отец и сын, которые брали с каждого беглеца по $8 тыс. Обычно уклонисты ехали в кабине, но перед КПП перебирались в заранее подготовленные укрытия.
