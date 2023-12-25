На Украине сознались в неспособности обеспечить свою армию самыми необходимыми вещами

Дарья Каленюк, исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией, дала интервью изданию Atlantic. В нем она раскритиковала то, как ведется снабжение военнослужащих.

«Вызов перед страной стоит огромный, и наше государство, особенно министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым», - подчеркнула она.

Автор статьи Дэниел Блок считает, что надеждой для ВСУ на исправление снабжения может стать исключительно искоренение коррупции. Но до этого Украине еще очень далеко.