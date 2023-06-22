На Украине в список потенциальных угроз внесли российскую религиозную организацию

Речь идет о Российской ассоциации защиты религиозной свободы, которую СБУ посчитало угрозой наравне с крупными политическими партиями и российскими общественными организациями. На сайте службы безопасности даже опубликовали информацию, в которой говорит о запрете любой деятельности партий и объединений на территории Украины. Теперь религиозной ассоциации также запрещено работать в стране и взаимодействовать с местными фондами.

Отметим, что РАРС анализирует значимые события при взаимодействии властей, людей и религиозных организаций, а также дает рекомендации по снижению напряжения в межрелигиозных отношениях. Организация также интересовалась и вопросом о дискриминации верующих на Украине.